Impozit de 70% pentru proprietarii care inchiriaza locuinte, fara sa plateasca taxele. Masura fiscala intra in vigoare de la 1 iulie 2024!

Statul le declara "razboi" proprietarilor care isi inchiriaza locuintele, dar uita sa mai plateasca impozit. Noua lege a intrat deja in vigoare si contine un set de masuri fiscal-bugetare prin care sa se asigure sustenabilitatea financiara a tarii.In acest set de reguli exista si marirea impozitarii, la 70%, de la data de 1 iulie 2024, in contextul evaziunii fiscale.La momentul de fata, cota de impozitare pentru cei care au locuinte in chirie si nu declara veniturile este de 16%, situatie ... citește toată știrea