Decizia Guvernului de a impozita bacsisul pare un esec, primele incasari la bugetul de stat sunt mult sub asteptarile guvernantilor, cu toate acestea Clujul se afla in topul judetelor cu cei mai multi contribuabili care au declarat bacsisul. In primele 5 luni din 2023, statul a colectat o suma de 6 ori mai mica fata de cat a estimat. Specialistii spun ca schimbarea se va vedea in timp si ca este nevoie de mai multe controale.Din ianuarie si pana in mai, 6 milioane de lei a colectat statul ... citeste toata stirea