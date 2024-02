Impozitarea drepturilor de autor, 2024. In ce conditii trebuie depusa declaratia unica pentru veniturile obtinute din drepturi de autor

Ministerul Finantelor clarifica regulile privind depunerea Declaratiei Unice pentru persoanele care obtin venituri din drepturi de autor in Romania in anul 2024.Potrivit unui comunicat emis recent de Ministerul Finantelor persoanele care primesc venituri din drepturi de autor nu sunt obligate sa depuna Declaratia Unica in cazul in care platitorii de venit au retinut deja contributiile la asigurarile sociale si la sanatate conform prevederilor Codului Fiscal.Aceasta exceptie este valabila si ... citește toată știrea