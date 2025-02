In 2024 au fost eliberate cele mai putine autorizatii de constructie pentru cladiri rezidentiale din ultimul deceniu in Cluj, arata datele Directiei Judetene de Statistica. Aceasta, in conditiile in care Clujul e judetul cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, resedinta de judet.Astfel, conform datelor institutiei, in anul 2024 numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate pe total judet a fost de 1.412, cu 170 autorizatii mai putine comparativ cu anul ... citește toată știrea