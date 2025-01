In 2025 in Romania ar putea ajunge pana la 100.000 de muncitori din afara UE: ,,Decizia a fost luata ca urmare a deficitului de forta de munca"

Un contingent de 100.000 de lucratori straini nou admisi ar putea intra pe piata fortei de munca din Romania, a anuntat astazi, 16 ianuarie, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.,,Decizia a fost luata ca urmare a deficitului de forta de munca semnalat de angajatori in dialogul cu institutiile guvernamentale, mai precis in cadrul Consiliului National Tripartit, care are loc cu regularitate la nivel de Executiv si este prezidat chiar de prim-ministru. Acest contingent nu se ... citește toată știrea