In cea mai scumpa piata imobiliara din tara, Cluj-Napoca, proprietarii asteapta aproape trei luni pana sa-si vanda apartamentele, cea mai mare perioada din Romania

In cea mai scumpa piata imobiliara din tara, Cluj-Napoca, proprietarii asteapta aproape trei luni pana sa-si vanda apartamentele. In alte orase comparabile ca dimensiuni apartamentele se vand intr-o luna sau cel mult doua, in medie.Un raport imobiliare.ro arata ca in Cluj-Napoca ofertele de apartamente scoase la vanzare raman in piata peste 80 de zile, mai exact 84,5, cea mai mare perioada in care un apartament sta pe piata dintre toate orasele mari din Romania.Spre comparatie in Bucuresti ... citeste toata stirea