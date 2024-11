In Cluj-Napoca sunt peste 5.000 de clienti ai Bancii Transilvania care au economii de peste 75.000 de euro. De acum, acestia au o zona dedicata

Banca Transilvania extinde Premium Club in Cluj-Napoca pentru clientii cu economii de cel putin 75.000 de euro la Grupul BTBanca Transilvania anunta o noua etapa in dezvoltarea segmentului sau de business Premium Banking, cu extinderea BT Premium Club in Cluj-Napoca. Banca a ajuns la 5.000 de clienti Premium Banking in oras si a deschis o zona dedicata acestora in cadrul Sucursalei Cluj, situata pe Calea Dorobantilor nr. 27-29.Lansat in 2023, segmentul Premium Banking al Bancii Transilvania ... citește toată știrea