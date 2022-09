In Cluj-Napoca, un apartament se vinde in 3 luni. Interesul de de achizitie a unui apartament a scazut vertiginos - Raport

O analiza facuta de expertii de pe piata imobiliara arata ca interesul pentru achizitia unui apartament in Cluj-Napoca a scazut cu 30%."Analizand interesul de achizitie al unei proprietati in cel de-al doilea trimestru al acestui an, identificam o scadere cu -29% in comparatie cu acelasi trimestru al anului anterior. Astfel, aproximativ 107.000 potentiali cumparatori au fost interesati in acest trimestru sa achizitioneze o proprietate in unul din principalele sase centre regionale ale tarii - ... citeste toata stirea