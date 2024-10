In Cluj, nu mai ajung 175 mii EURO pentru un apartament de 45 mp! IT-ist clujean: "Agentul mi-a cerut inca 2000 euro doar ca sa dea oferta vanzatorului"

Cumpararea unui apartament in Cluj devine o misiune imposibila: 175.000 euro nu sunt de ajuns! IT-istul clujean: "Agentul imi cere 2.000 euro suplimentar, doar ca sa dea oferta vanzatorului"Clujul imobiliar nu mai are limite, iar cumpararea unui apartament in Cluj poate fi o adevarata provocare, chiar si pentru cei cu un buget generos! Un IT-ist clujean care isi cauta de doua luni apartament in Cluj a ajuns la capatul rabdarii, dupa ce a constatat ca, desi a redus din pretentii, tot nu reuseste ... citește toată știrea