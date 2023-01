In facturile romanilor nu se vede ieftinirea gazelor de pe pietele internationale. Cetatenii platesc dublu fata de cat platesc furnizorii!

In Romania, pretul gazelor nu a mai scazut de aproape un an, asta in timp ce pretul gazelor naturale a scazut semnificativ in Europa in ultima perioada. Practic, platim in prezent un pret dublu fata de cat platesc furnizorii la achizitie.In prezent, consumatorii casnici platesc pentru gazele naturale un pret de 31 de bani pe kWh, acelasi pret care s-a mentinut din februarie 2022 si care nu a mai scazut. Asta desi specialistii din energie spun ca acest plafon ar trebui sa scada in perioada ... citeste toata stirea