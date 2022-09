In lunile in care e inregistrat record de turisti in Cluj, cu zecile de mii, doar o treime din capacitatea de cazare a judetului e folosita, 2 din 3 camere raman goale

In lunile in care e inregistrat record de turisti in Cluj, cu zecile de mii, doar o treime din capacitatea de cazare a judetului e folosita, arata datele statistice.Astfel, in luna iulie, luna pentru care sunt cunoscute cele mai recente valori inregistrate, publicate ieri, in Cluj au ajuns peste 62.000 de turisti, cei mai multi intr-o luna din ultimii doi ani si jumatate, dar indicele de utilizare neta a locurilor de cazare a fost de doar o treime, mai exact 36,7% - doua din trei locuri de ... citeste toata stirea