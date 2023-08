Durata medie a zilei de lucru s-a redus cu 37 de minute in ultimul an si tot mai putini angajati fac ore suplimentare. Potrivit unui studiu recent, piata muncii se afla intr-o continua schimbare, in Romania insa lucrurile stau altfel.Potrivit specialistilor de la noi din tara, romanii lucreaza in medie cel putin 12 ore, daca nu chiar mai mult in fiecare zi si nu neaparat din cauza orelor suplimentare se aduna un numar atat de mare, ci si a timpului pe care il pierdem pe drum pana la serviciu ... citeste toata stirea