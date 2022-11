In orasul cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania proprietarii stau peste 3 luni pana sa-si vanda locuintele, cel mai mare interval din tara

O fi Cluj-Napoca orasul din tara cu cele mai scumpe apartamente, dar acestea stau la vanzare cel mai mult din tara pana sa fie achizitionate, mai bine de trei luni, in crestere, arata un raport imobiliar publicat ieri.Avand in vedere perioada medie de vanzare pentru un apartament, Brasov poate fi considerat, in momentul de fata, drept cea mai activa piata pe plan national. Brasov este urmat, din acest punct de vedere, de Bucuresti, Timisoara, Constanta, si, respectiv, Cluj-Napoca, arata ... citeste toata stirea