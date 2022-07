In plin sezon al vacantelor, Wizz Air anuleaza tot mai multe curse. Lipsa fortei de munca si grevele, intre motivele principale

Zborul catre destinatia de vacanta a devenit un fel de joc la loto, tot mai multi turisti raman blocati pe aeroport. Seful Wizz Air spune ca se asteapta la tot mai multe anulari ale curselor in perioada urmatoare. De vina ar fi costurile de operare, grevele si lipsa fortei de munca.Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat ca operatorul aerian este increzator ca va reveni la productivitatea anterioara Covid-19 si ca va ajunge la utilizarea deplina a aeronavelor sale in acest an. ... citeste toata stirea