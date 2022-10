Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fata de aceeasi luna din 2021, insa inflatia oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022;Castigul salarial mediu net a fost 3933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata ... citeste toata stirea