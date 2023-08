Noi scumpiri la pompa! Motorina s-a scumpit cu un leu pe litru in ultimele trei luni, la inceputul verii aceasta costand aproximativ 6,4 lei/l, in timp ce, in prezent, pretul unui litru de carburant diesel a ajuns la 7,4 lei/l.Si pretul benzinei a crescut considerabil de la inceputul verii, cu 80 de bani/l. In ultimele trei saptamani, cand s-au facut 13 majorari de preturi la carburanti, dieselul s-a scumpit cu 72 de bani, iar benzina, cu 51 de bani.Procentual, pretul motorinei s-a majorat ... citeste toata stirea