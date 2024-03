In ultimii 20 de ani clujenii au avut un ritm de dezvoltare mult peste cel al Capitalei, desi Bucuresti conduce la capitolul PIB/capita

In urma cu 20 de ani, Romania avea un PIB/cap de locuitor in termeni de paritate a puterii de cumparare (ppc) de doar 26% din media UE. Acum, PIB/capita la paritatea puterii de cumparare (PPC) este 76%, la egalitate cu Ungaria si deasupra Greciei (67%).Cel mai bogat judet, care este de departe Bucuresti, are peste 260% din media Uniunii Europene la paritatea puterii de cumparare (deci de peste 2,5 ori mai bogat decat media).De remarcat este ca desi Bucuresti conduce la capitolul PIB/capita, ... citește toată știrea