In weekend, pretul motorinei standard s-a apropiat vertiginos de pragul de 9 lei/litrul. Pretul carburantilor in Cluj-Napoca

Continua scumpirea carburantilor, preturile acestora au crescut si duminica, incheind o saptamana de scumpiri. Preturile au crescut cu noua bani bani pe litru de data aceasta, de peste doua ori mai mult fata de scumpirile cu care am fost obisnuiti in ultima vreme. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l si 8.92 lei/l."Incercam sa ne asiguram surse de titei non-rusesti, pentru a ne pregati in cazul in care va fi impus un embargo total ... citeste toata stirea