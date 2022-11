Inca se poate aplica pentru bursele de 32.000 de euro, la Transilvania Executive Education MBA

Doritorii inca pot aplica pentru cele patru burse partiale de studiu in valoare totala de 32.000 de euro, la TEE Executive MBA - Management General. Programul este 100% britanic, iar diploma de absolvire este oferita de Universitatea Buckingham.Candidatii trebuie sa aiba cel putin trei ani de experienta profesionala post-universitara intr-un rol executiv si sa cunoasca limba engleza la nivel avansat. Acestia pot aplica pana in 25 noiembrie a.c., inclusiv.Calendar:17 noiembrie, in intervalul ... citeste toata stirea