Inca un hub IT la Cluj: Compania SITA, din domeniul tehnologiei pentru industria transportului aerian, si-a deschis un birou cu 50 de angajati

Compania SITA, activa in domeniul tehnologiei pentru industria transportului aerian, a deschis un nou hub tehnologic in Cluj-Napoca, anunta reprezentantii grupului. Noul hub va dezvolta solutii pentru aspecte cum ar fi imbunatatirea experientei pasagerilor si reducerea impactului asupra mediului.Hub-ul SITA din Cluj-Napoca are aproximativ 50 de angajati, cu planuri de extindere, in functie de dinamica pietei. Noul centru face parte dintr-o retea globala de centre tehnologice, conectand ... citește toată știrea