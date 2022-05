Incepe sa-si revina turismul in Cluj, dar inca e departe de valorile de dinainte de pandemia de coronavirus, numarul turistilor creste in martie cu 75% intr-un an

Incepe sa-si revina turismul in Cluj, dar inca e departe de valorile de dinainte de pandemia de coronavirus, in luna martie, pentru care exista cele mai recente raportari publicate azi, numarul turistilor care au ajuns in Cluj s-a apropiat de 35.000.Conform Directiei Judetene de Statistica, in Cluj au fost inregistrati in luna martie un numar de 34.975 de turisti, in crestere cu aproape 35% fata de luna anterioara si nu mai putin de 75% fata de aceeasi luna a anului trecut. Numarul ramane ... citeste toata stirea