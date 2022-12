Incepe sezonul escrocheriilor si tepelor online! Cum ne ferim de ofertele false la cazarea pentru sarbatorile de iarna

Ofertele false de cazare au umplut internetul odata cu apropierea sarbatorilor de iarna. Pretul reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte la care oamenii sunt indemnati sa fie atenti, potrivit specialistilor.In primul rand, este important ca fiecare utilizator sa se asigure ca datele contact din oferta sunt reale. In cazul in care discutia se desfasoara in scris, este recomandata doar mesageria oficiala. De asemenea, pretul reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte la care ... citeste toata stirea