Inceput de an pe piata imobiliara la Cluj: Florestiul, printre cele mai cautate zone/ Preturile sunt cu sute de euro sub cele din cartierele Clujului

Anul incepe cu un pret mediu de 2.227 euro/mp cerut pentru apartamentele de vanzare din Cluj-Napoca, conform statisticilor platformei Compariimobiliare.ro, care arata ca sumele solicitate sunt in usoara scadere fata de decembrie. Florestiul este una dintre cele mai cautate zone la inceput de an, arata portalul imobiliar, iar aici preturile pe metru patrat sunt cu sute de euro mai mici. Localitatea de langa municipiu este cea mai mare comuna din Romania si si-a dublat populatia in 10 ani, ... citeste toata stirea