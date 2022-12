Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare din Cluj a ajuns la aproape o treime, creste cu 10% intr-un an

Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare din Cluj a ajuns la aproape o treime, in crestere substantiala, arata datele statistice.Astfel, in luna octombrie 2022, pentru care au fost publicate ieri cele mai recente date de catre Directia Judeteana de Statistica, fost de 31,5% pe total structuri de cazare turistica, aproape o treime. Ponderea reprezinta in crestere cu peste zece puncte procentuale fata de luna octombrie a anului trecut, dupa cum precizeaza institutia.Indicele de ... citeste toata stirea