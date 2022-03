Indicele ROBOR creste din nou, consecinta: Ratele romanilor se majoreaza

ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 4,57%, de la 4,56% cat era vineri, 25 martie, arata datele BNR.ROBOR la sase luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 4,67%, fata de 4,66% cat era in sedinta anterioara.Joi, 24 martie, ROBOR la 12 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale de la alte banci comerciale, a ramas la ... citeste toata stirea