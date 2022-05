Indicele ROBOR, de care depinde costul creditelor, trece pragul de 5%, pentru prima data in ultimii noua ani

Creditele continua sa se scumpeasca. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri, depasind, pentru prima data in ultimii noua ani, pragul de 5%.ROBOR a crescut astazi 2 mai la 5,01%, dupa ce vineri, 29 aprilie, se situa la 4,95%, arata economedia.ro.Aceasta este cea mai mare valoare a indicelui din ultimii noua ani. ROBOR la 3 luni a mai atins un nivel mai mare, de ... citeste toata stirea