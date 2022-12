Industria turismului din Cluj nu si-a revenit nici acum dupa pandemia de coronavirus, desi in crestere fata de ultimele luni numarul total al turistilor inregistrati in octombrie e departe de cel inregistrat inainte de pandemie.Astfel, conform datelor Directiei Judetene de Statistica in octombrie sosirile inregistrate in structurile de primire turistica - adica numarul de turisti inregistrati - au insumat 53.173 de persoane.Sunt cu zece mii mai putini decat cei inregistrati in aceeasi luna ... citeste toata stirea