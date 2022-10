Industria zootehnica, lovita din plin de cresterile preturilor la energie. Cat a ajuns sa coste un ou provenit de la ferma

Materiile prime au ajuns sa fie mai scumpe decat produsele finale. De asta se lovesc fermierii, in contextul in care industria zoo-tehnica este grav afectata de scumpirile la electricitate.Fermele au ajuns la limita sub-existentei, iar multi dintre producatori nu cresc preturile, de teama sa nu ramana cu alimentele nevandute. Singura ferma avicola din Mehedinti se afla in satul Bistrita, acolo unde scumpirile la electricitate sunt uriase."In mai anul trecut aveam factura la energie de 2 mii ... citeste toata stirea