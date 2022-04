Infatie record in Romania. Explicatiile economistilor de la UBB Cluj

Procentul record de 10,2% atins in luna martie 2022 (fata de martie 2021) reprezinta cea mai ridicata rata a inflatiei din 2005, anul in care Romania facea cunostinta cu leul nou. Un grafic publicat de echipa Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universitatii Babes Bolyai din Cluj, care deruleaza si proiectul de cercetare COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor, trece in revista cateva momente-cheie din ultimele doua decenii in evolutia indicatorului. La ... citeste toata stirea