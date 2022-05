Inflatia a ajuns la 13,8% in luna aprilie si va creste in continuare

Inflatia a ajuns la 13,8% in luna aprilie, mult peste asteptarile Bancii Centrale, care estima ca inflatia va ajunge la 12% la jumatatea anului, potrivit Institutului National de Statistica. Inflatia in aprilie a crescut cu aproape trei procente fata de luna martie, cand a fost 10,15%."Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 este 10,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (aprilie 2021 - martie 2022) fata de precedentele 12 luni (aprilie ... citeste toata stirea