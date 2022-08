Inflatia a ajuns la 15% pe an, incetinind usor ritmul fata de luna trecuta. Scumpiri mari la ulei, cartofi si gaze

Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este de 15,0%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Rata anuala a inflatiei ajunsese la 15,1% in luna iunie, potrivit Economedia. In ritm anual, cresteri mari se inregistreaza la ulei, cartofi si gaze.Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut cu 0,9%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,0%, iar rata ... citeste toata stirea