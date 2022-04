Inflatia a depasit 10% in luna martie. Scade puterea de cumparare a romanilor

Rata anuala a inflatiei a depasit 10% in luna martie, potrivit datelor prezentate de Institutul National de Statistica. Cifra se apropie de unele estimari facute de Banca Nationala, care vorbeau de un nivel de peste 11 procente.Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 este 10,2%, a anuntat, marti, Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mult s-au scumpit energia si alimentele de baza. Preturile de consum au crescut in luna martie 2022 cu 1,9% fata de ... citeste toata stirea