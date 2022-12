Inflatia a urcat in luna noiembrie la 16,8%! Alimentele s-au scumpit cu peste 21,5%

Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%, a transmis marti Institutul National de Statistica. Rata anuala a inflatiei a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% cat era in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, marfurilor nealimentare cu 16,17% si serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor prezentate.Potrivit INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut cu 1,3%. ... citeste toata stirea