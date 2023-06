Inflatia anuala a scazut la 10%, cu un punct sub cea de luna trecuta, dar efectul este unul de baza. De la inceputul acestui an, preturile alimentelor au crescut cu peste 7%, iar tarifele pentru servicii cu peste 5%.Marfurile alimentare s-au scumpit in mai, fata de aprilie, cu +0,8%, insa preturile lor sunt acum cu +18,7% mai mari fata de mai 2022 si cu +7,3% fata de inceputul anului.Cele mai importante cresteri de preturi la alimente, in mai, fata de luna aprilie:fructe proaspete +4,6% (+22, ... citeste toata stirea