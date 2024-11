Inflatia din Romania a ajuns in octombrie la 4,7%. Ce produse si servicii s-au scumpit cel mai mult?

Rata anuala a inflatiei in luna octombrie 2024 comparativ cu luna octombrie 2023 a fost 4,7%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. In septembrie, aceasta era de 4,6%.In interval de un an, marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,75%, iar marfurile alimentare cu 3,45%. Cel mai mult s-au scumpit serviciile: cu 7,6%.Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 4,4%, iar rata anuala a inflatiei in luna octombrie 2024 ... citește toată știrea