Inflatia din Romania a ajuns la 16,8%. Scumpiri de peste 20% la alimente intr-un an

Preturile de consum au crescut in noiembrie cu 1,3% fata de luna precedenta, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%, iar rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%. S-au inregistrat scumpiri semnificative pe piata energiei si la alimente.Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2021 - ... citeste toata stirea