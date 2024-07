Inflatia din Romania a scazut la 4,9% in iunie. Cele mai mari scumpiri in interval de un an s-au inregistrat la servicii postale, medicamente si detergenti

Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2024 comparativ cu luna iunie 2023 a fost 4,9%, arata datele Institutului National de Statistica. In luna mai, aceasta fusese de 5,1%. In interval de un an, cele mai mari majorari au fost inregistrate la capitolul serviciilor: +8,8%.Indicele armonizat al preturilor de consum in luna iunie 2024 comparativ cu luna mai 2024 a fost 100,06%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2024 comparativ cu luna iunie 2023 calculata pe baza indicelui armonizat al ... citește toată știrea