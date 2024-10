Inflatia din zona euro a scazut in septembrie sub 2%. E cel mai mic nivel din ultimii trei ani si jumatate!

Inflatia din zona euro a scazut in septembrie sub pragul de 2% pentru prima data din vara anului 2021, ceea ce creste sansele ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa reduca dobanzile in aceasta luna. Dupa trei ani de eforturi pentru a controla cresterea preturilor, lupta BCE pare sa se apropie de sfarsit, potrivit agentiei Reuters, citata de Agerpres.Datele preliminare publicate marti de Eurostat arata ca rata anuala a inflatiei in zona euro s-a atenuat in septembrie la 1,8%, de la 2,2% in august. ... citește toată știrea