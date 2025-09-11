Editeaza

Inflatia explodeaza in Romania: 9,9% in august! Alimentele, serviciile si energia fac preturile sa sara in aer, avertizeaza BNR

Rata anuala a inflatiei a urcat la 9,9% in luna august 2025, de la 7,84% in iulie, pe fondul scumpirilor puternice in toate categoriile de consum, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).
Inflatia a explodat in august: aproape 10% pe an, dupa cresteri masive la alimente, servicii si energieMarfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar alimentele cu 8,92%. Comparativ cu luna iulie, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 2,10%. ...citește toată știrea

