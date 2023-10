Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Rata anuala a inflatiei ramasese la nivelul de 9,4% in august, acelasi comparativ cu luna iulie.Indicele preturilor de consum in luna septembrie 2023 comparativ cu luna august 2023 este 100,79%, iar rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 5,7%. a-S Rata anuala a inflatiei in luna ... citeste toata stirea