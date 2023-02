Inflatia scade, dar preturile raman mari. Ce spun specialistii despre cand vom resimti scaderea si la raft

Vin primele vesti economice optimiste. Inflatia a scazut in prima luna a acestui an mai mult decat se asteptau analistii si a ajuns in jurul valorii de 15%. In mare parte, s-a intamplat asta pe fondul ieftinirii energiei electrice. Dar preturile deocamdata tot mari sunt.In aceasta brutarie artizanala, costurile cu facturile de energie electrica depasesc lunar zece mii de lei. "Avem mai multe cuptoare, mai multe dospitoare si se aduna. 30-40% ne-a crescut pe produs costul", a declarat Daniel ... citeste toata stirea