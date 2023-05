Romania a inregistrat in primele patru luni ale anului un volum de 46.831 autoturisme noi inmatriculate, in crestere cu 25% fata de perioada similara din 2022 si se situeaza pe pozitia 14 in UE, arata datele transmise de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) si ACEA. Peste 4000 de masini au fost full electrice. In UE, in perioada ianuarie-aprilie 2023 au fost inmatriculate in total 3.440.703 unitati, in crestere cu 17.9% fata de perioada similara din 2022In luna aprilie ... citeste toata stirea