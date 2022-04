Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu aproape 40% in primele trei luni/ A scazut interesul pentru cele second hand

Inmatricularile de autoturisme noi au crescut la nivel national cu aproape 40% in primele trei luni din anul curent, in timp ce inmatricularile de vehicule second-hand au scazut cu 20% in aceeasi perioada, arata datele comunicate vineri de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Economedia.Pentru primele trei luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 28.978 unitati, in crestere cu 39,57% fata de perioada similara din ... citeste toata stirea