Inmatricularile de masini second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania au crecut cu 22% in prima jumatate a anului

In primele sase luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 82.505 unitati, o crestere de 12,03% fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce inmatricularile de autoturisme second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania au crecut cu 22,76%, arata datele Directiei Generale Permise Conducere si Inmatriculari, citate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie cu 62.13% fata ... citește toată știrea