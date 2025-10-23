Editeaza

Inovatie de la Cluj: NTT DATA lanseaza BoLo, un program "destept" care face update-uri software rapide si sigure pentru masini si dispozitive smart

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:48
15 citiri
NTT DATA anunta lansarea BoLo, software esential,

dezvoltat in laboratoarele din Romania, care permite actualizari de software

sigure si rapide pentru miliarde de dispozitive electronice, inclusiv sisteme

industriale, IoT, electrocasnice, dispozitive medicale, industria

transporturilor dar in special industria automotive.

BoLo este o solutie proprie de Flash Bootloader, esentiala in procesul

de actualizare si securizare a software-ului de baza din sistemele embedded pe

care le regasim in ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
FOTO. Cum s-a produs tragedia din cartierul clujean Marasti. Tanarul de 27 de ani s-ar fi suit pe bloc si s-a aruncat in gol, din motive necunoscute
In urma cu trei ore, locuitorii din cartierul Marasti, mai exact strada Aurel Vlaicu, au asistat ...
Drama unui copilas din Cluj! Cerseste langa Iulius Parc si recunoaste: "Dorm pe strazi pentru ca nu am pe nimeni"
Un clujean a lansat pe retelele de socializare un apel emotionant dupa ce a observat in zona Iulius ...
Raportul complet al incendiului de pe Cetatuie. Ce se spune despre cei care au dat foc intentionat restaurantului Panorama del Baron din Cluj
Incendiul devastator care a mistuit, la inceputul lunii iulie 2025, restaurantul Panorama del Baron ...
ActualitateBusinessSportLife Show