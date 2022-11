INS: Consumul de energie al populatiei a scazut cu 8,1% in primele noua luni ale anului. Cum au evoluat resursele?

In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica. A crescut productia din centralele electrice eoliene si din energie solara. Consumul populatiei a scazut cu 8,1%.Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2022, au totalizat 24828,0 mii tone echivalent petrol1 (tep), in scadere cu 443,6 ... citeste toata stirea