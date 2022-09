INS: PIB-ul Romaniei a crescut cu 5,8% in prima jumatate a anului. Majorarea s-a datorat mai ales cheltuielilor de consum

Produsul intern brut a inregistrat, in trimestrul II 2022, o crestere cu 5,3% fata de acelasi trimestru din anul 2021 atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, arata datele provizorii ale Institutului National de Statistica. Fata de trimestrul I, cresterea a fost de 2,1%. Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 699,846 miliarde de lei, in crestere cu 5,8% fata de semestrul I 2021. Cresterea s-a datorat in principal cheltuielilor de consum.In semestrul I ... citeste toata stirea