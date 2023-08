In trimestrul II 2023, numarul locurilor de munca vacante a fost 39,4 mii, in scadere cu 7,7 mii fata de trimestrul anterior, arata datele Institutului National de Statistica.Totodata, rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2023 a fost 0,77%, in scadere cu 0,16 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2022, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 6,6 mii, iar rata locurilor de munca vacante a scazut cu 0,14 puncte ... citeste toata stirea