Salariul mediu lunar net e al doilea cel mai mare din Romania in Cluj, arata datele Institutului National de Statistica publicate azi, este cel mai mare din tara dupa Bucuresti.Este vorba de datele statistice colectate la nivelul intregului an trecut, 2022, publicate azi. Astfel, conform datelor INS cele mai ridicate valori ale castigurilor salariale medii nete lunare in 2022 s-au situat in Bucuresti - 5.304 lei, cu 39,5% peste media pe economie, respectiv judetele Cluj cu 4.679 lei, cu 23,1% ... citeste toata stirea