Inspectia Muncii a depistat 3.508 de nereguli la 2.453 de benzinarii verificate. Amenzile par mari, dar nu i-au ingenunchiat

Controalele facute de Inspectia Muncii, in perioada 10 - 16 martie 2022, la benzinariile din toata tara s-au aplicat 2276 de sanctiuni, din care 1766 avertismente si 510 amenzi, in valoare totala de 2.210.400 lei.Din totalul amenzilor, 185.000 lei pentru sanctionarea a 11 cazuri de munca nedeclarata. Pentru remedierea neconformitatilor constatate in domeniul relatiilor de munca, au fost dispuse 1685 de masuri, iar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, au fost dispuse 1823 de masuri, ... citeste toata stirea